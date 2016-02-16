Доработка интернет-магазина на движке Magento 1.9

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Добрый день! 

Требуется доработать интернет-магазин magento

Список доработок со ссылками на примеры и скриншотами во вложенном файле. 

Краткое описание того, что нужно сделать: 

Доработка карточки товаров: 

1. Сделать чтобы в карточке товара при нажатии на картинку открывалась галерея с фотографиями товара 

2. Сгенерировать развернутое описание товаров по содержимому атрибутов 

3. Добавить возможность выбора размера постельного белья в карточке товара с изменением цен 

4. Добавить предложение докупить еще товаров и получить скидку 

5. Мгновенный заказ – всплывающее окно с товаром, полями "имя, телефон, почта" и кнопокой "заказать". 

Доработка корзины 

6. Корзину в один шаг 

При этом способ Доставки должен быть только «Курьер» 

Способ оплаты должен быть только «Наличными курьеру» 

Доработка каталога товаров: 

7. Починить ползунок выбор диапазона цен в фильтрах 

8. Сделать чтобы были галочки у каждого атрибута в фильтре 

9. Растянуть значения атрибутов в фильтре, чтобы помещались на странице без прокрутки 

10. Выровнять «Доставка» справа вверху сайта на одну строчку с корзиной. 

Есть возможность разбить выполнение ТЗ на отдельные задачи и оплачивать выполнение каждой из них. 

Исходный код хранится в git, коммиты должны быть с номерами задач. 

GitMagento
9 лет назад
fly-away
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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