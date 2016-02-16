Доработка интернет-магазина на движке Magento 1.9

Добрый день!

Требуется доработать интернет-магазин magento

Список доработок со ссылками на примеры и скриншотами во вложенном файле.

Краткое описание того, что нужно сделать:

Доработка карточки товаров:

1. Сделать чтобы в карточке товара при нажатии на картинку открывалась галерея с фотографиями товара

2. Сгенерировать развернутое описание товаров по содержимому атрибутов

3. Добавить возможность выбора размера постельного белья в карточке товара с изменением цен

4. Добавить предложение докупить еще товаров и получить скидку

5. Мгновенный заказ – всплывающее окно с товаром, полями "имя, телефон, почта" и кнопокой "заказать".

Доработка корзины

6. Корзину в один шаг

При этом способ Доставки должен быть только «Курьер»

Способ оплаты должен быть только «Наличными курьеру»

Доработка каталога товаров:

7. Починить ползунок выбор диапазона цен в фильтрах

8. Сделать чтобы были галочки у каждого атрибута в фильтре

9. Растянуть значения атрибутов в фильтре, чтобы помещались на странице без прокрутки

10. Выровнять «Доставка» справа вверху сайта на одну строчку с корзиной.

Есть возможность разбить выполнение ТЗ на отдельные задачи и оплачивать выполнение каждой из них.

Исходный код хранится в git, коммиты должны быть с номерами задач.