Синхронизация Simpla cms с торгсофт

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка157 просмотров

Нужно допилить cms для синхронизации с системой учета товара Торгсофт.

Есть модуль синхронизации с 1С.

Сайт торгсофта https://torgsoft.ua/soft/uchet_internet_magazina.html

9 лет назад
Albinos4210
Вадим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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