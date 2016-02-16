Парсер крупного интернет-магазина на PrestaShop

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Здравствуйте, ищем программиста который сможет написать парсер для магазина на PrestaShop v1.6.1.4

ТЗ по ссылке: https://goo.gl/AQXyXL

PrestaShop
9 лет назад
Vitaliy643
Виталий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров