Изменения страницы на существующем сайте (Flash -> html 5, AR)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Ищем специалиста, который сможет внести правки в существующую игровую механику на flash (http://m.lead9.com/) с использованием дополненной реальности (изображена на скриншоте) в html 5. 

На выходе хотим получить: сканирование метки с помощью web-камеры, вместо существующего лабиринта - с помощью метки провести героя слева на право. 

Сейчас на странице используется решение: http://www.in2ar.com/.

После успешного выполнения, открыты для долгосрочного сотрудничества.

HTML
9 лет назад
naive11
34 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров