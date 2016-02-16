Изменения страницы на существующем сайте (Flash -> html 5, AR)

Ищем специалиста, который сможет внести правки в существующую игровую механику на flash (http://m.lead9.com/) с использованием дополненной реальности (изображена на скриншоте) в html 5.

На выходе хотим получить: сканирование метки с помощью web-камеры, вместо существующего лабиринта - с помощью метки провести героя слева на право.

Сейчас на странице используется решение: http://www.in2ar.com/.

После успешного выполнения, открыты для долгосрочного сотрудничества.