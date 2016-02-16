Нужен спец для доработки amoCRM. Надо сделать различные напоминалки по смс и на имэйл, интеграция с почтовыми сервисами, настройка отчетов. Полный список задач пришлю при переписке.
Доделать сайт.
Починить слетевшие функции в админке и добавить несколько новых.
Доделать корзину - (редирект, отправка писем).
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