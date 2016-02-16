Доделать сайт.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки145 просмотров

Починить слетевшие функции в админке и добавить несколько новых.

Доделать корзину - (редирект, отправка писем).

9 лет назад
stasmax
Макс 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров