Ищем специалиста, который сможет внести правки в существующую игровую механику на flash (http://m.lead9.com/) с использованием дополненной реальности (изображена на скриншоте) в html 5. На выходе хотим получить: сканирование метки с помощью web-камеры, вместо существующего ...
Парсер сайта
Донор: spiti.ru
параметры: область, город, Имя, контактные данные (номера телефона, емейл, скайп (при наличии))
Вот страница с которой можно взять все данные https://moscow.spiti.ru/12850
скрипт должен собирать все контактные данные с сайта и выводить в виде таблицы в Excel.
Например:
1. Московская область, Москва, Анжелика, 891911111111, 89122222222 (при наличии второго телефона), емейл, скайп.
Итак по всей России... мне нужны контактные данные каждого арендодателя в каждом городе в каждой области, что имеются на этом сайте.
Жду вашего предложения , сроки и цену.
Выбранный исполнитель
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