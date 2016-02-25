Парсер сайта

Донор: spiti.ru

параметры: область, город, Имя, контактные данные (номера телефона, емейл, скайп (при наличии))

Вот страница с которой можно взять все данные https://moscow.spiti.ru/12850

скрипт должен собирать все контактные данные с сайта и выводить в виде таблицы в Excel.

Например:

1. Московская область, Москва, Анжелика, 891911111111, 89122222222 (при наличии второго телефона), емейл, скайп.

Итак по всей России... мне нужны контактные данные каждого арендодателя в каждом городе в каждой области, что имеются на этом сайте.

Жду вашего предложения , сроки и цену.