Парсер сайта

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Завершен6 заявок618 просмотров

Донор: spiti.ru

параметры: область, город, Имя, контактные данные (номера телефона, емейл, скайп (при наличии))

Вот страница с которой можно взять все данные https://moscow.spiti.ru/12850

скрипт должен собирать все контактные данные с сайта и выводить в виде таблицы в Excel.

Например: 

1. Московская область, Москва, Анжелика, 891911111111, 89122222222 (при наличии второго телефона), емейл, скайп.

Итак по всей России... мне нужны контактные данные каждого арендодателя в каждом городе в каждой области, что имеются на этом сайте.

Жду вашего предложения , сроки и цену.

9 лет назад
q-werty
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Как всегда, Николай на высоте. Все быстро, четко и качественно !!! РЕКОМЕНДУЮ !!!!!!!
Остался доволен сотрудничеством с Сергеем. Все прошло без проблем. Оплату получил после выполнения задачи.

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aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад