Нужен спец для доработки amoCRM. Надо сделать различные напоминалки по смс и на имэйл, интеграция с почтовыми сервисами, настройка отчетов. Полный список задач пришлю при переписке.
Друпал. Доработка
Нужно ответить на следующие вопросы:
1) Стоимость работ по файлу
2) Срок реализации замечаний в файле
3) Ваш Skype
Заявки фрилансеров
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