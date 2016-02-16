Друпал. Доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок109 просмотров

Нужно ответить на следующие вопросы: 

1) Стоимость работ по файлу 

2) Срок реализации замечаний в файле 

3) Ваш Skype 

Drupal
9 лет назад
skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров