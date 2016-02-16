Wordpress - Visual Composer - Pretty Photo: добавить кнопку Pinterest

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки112 просмотров

Добый день, уважаемые профессионалы веб-разработки, и, в частности, Wordpress.

Имеется сайт на Wordpress. В нем используется плагин Visual Composer. Он, в свою очередь, в качестве лайт-бокса использует Pretty Photo. 

Задача: 

при клике на картинку и ее увеличении нужно, чтобы кроме кнопок "

WordPress
9 лет назад
ttstudio
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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