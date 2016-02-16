Wordpress - Visual Composer - Pretty Photo: добавить кнопку Pinterest

Добый день, уважаемые профессионалы веб-разработки, и, в частности, Wordpress.

Имеется сайт на Wordpress. В нем используется плагин Visual Composer. Он, в свою очередь, в качестве лайт-бокса использует Pretty Photo.

Задача:

при клике на картинку и ее увеличении нужно, чтобы кроме кнопок "