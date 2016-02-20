Landing page "Микронаушник"

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Закрыт22 заявки268 просмотров

Лендинг под холодных клиентов( должен обьяснить принцып работы)

ну в принципе все тексты будут в мокапе

Требования:

кроссбраузерность, кроссплатформенность.

Адаптивная верстка (или мобильная версия на выбор)

3-5экранов.

есть мокап.

ваши цены и сроки.

9 лет назад
Evgeniy_88
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров