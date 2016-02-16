Лендинг под холодных клиентов( должен обьяснить принцып работы) ну в принципе все тексты будут в мокапе Требования: кроссбраузерность, кроссплатформенность. Адаптивная верстка (или мобильная версия на выбор) 3-5экранов. ...
Сделать отправку введенных данных на почту
сделать, чтобы при нажатии на кнопку "заказ" > "отправить" заявка приходила на электронную почту
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