Сделать отправку введенных данных на почту

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Закрыт10 заявок210 просмотров

сделать, чтобы при нажатии на кнопку "заказ" > "отправить" заявка приходила на электронную почту 

Параметры заказа

Комментарий к заказу:

Вызов замерщика

Точная стоимость заказа может быть определена только после выезда замерщика. Выезд специалиста - БЕСПЛАТНЫЙ.

Для оформления заявки заполните следующие данные:

Ф.И.О. (полностью) * Адрес замера * Контактный телефон * Желаемая дата Отправить Назад

ОК

9 лет назад
zhuchyok
Иван 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров