Установить Joomla, Virtuemart плагин edost.ru

Модуль фильтра работает на сайте goo.gl/9wpYjx в левой колонке под меню и для всех сочетаний атрибутов и опенкартовских фильтров позволяет создавать страницы с уникальным ЧПУ и метаданными. У модуля есть несколько багов, которые надо ...