Установить Joomla, Virtuemart плагин edost.ru

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

плагины для русского языка и натянуть простой шаблон магазина.

Я сам буду делать это все.

А вы по скайпу мне говорить куда нажимать.

joomla установлен,

virtuemat тоже

один товар внесен

надо помочь с настройками

Прям сейчас

Joomla
9 лет назад
texas-holdem
Комаров 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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