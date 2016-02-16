Парсер сайтов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт27 заявок1012 просмотров

Необходимо ДОделать парсер пяти сайтов с авторизацией, получением и отправке заданной информации из/в БД (MySQL, MSSQL). Можно сделать с нуля. Все действия выполняются в несколько шагов.

обязательно. 

Недоделанный проект для ознакомления (говорят там работы на 1 день максимум осталось по 1 сайту только) предоставлю

исполнителю.

MySQL
9 лет назад
QuantumBit
Алексей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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