Нужно создать тему для вордпресса на основе другой темы. Все материалы есть. Напишите - Стоимость часа работы; - Свой часовой пояс и часы присутствия; - Когда можете начать; - Свой скайп для созвона. Спасибо.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать мобильное приложение на React Native (обязательно) под две платформы - iOS и Android, примерно 30 экранов. Приложение будет взаимодействовать с бэкендом, бэкенд делать не нужно, только само приложение. Доступ к бэкенду предоставлю. Дизайн ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Что за работа - Бюджет: по договорённости. - Визард на Ангуляре 2 для Single Page Application, который позволяет опубликовать объявление за 10 шагов. REST API бэкенда уже есть. - Работа удалённо (общение по емейлу, скайпу и в тикетах ...Закрыт7 лет назад
Что за работа - Бюджет: по договорённости. - Пользователю показывается фотография, он должен выделить на ней объект прямоугольником. Затем координаты прямоугольника отправляются на сервер и там сохраняются в другом файле, и показывается следующая фотография и т.д. - Работа ...Закрыт7 лет назад
Что за работа - Бюджет: по договорённости. - Пользователю показывается фотография, он должен выделить на ней объект прямоугольником. Затем координаты прямоугольника отправляются на сервер, и показывается следующая фотография и т.д. - Работа удалённо (общение по емейлу, скайпу и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Нужно создать что-то типа CRM на Django. Система организации событий (праздники, юбилеи, дни рождения и т.д.) для внутренних нужд Event-агентства. Есть ТЗ, прототипы интерфейса, экранов. Объём работ: ~1 месяц. Требования к квалификации: - Миддл или выше. Опыт от ...Закрыт7 лет назад
Спамеров, не читающих объявление, блокирую сразу. Что за работа - Веб приложение - это сайт с фильмами, а-ля кинопоиск, только гораздо проще. Нужно будет переделать интерфейс (эскизы будут), исправить некоторые существующие баги. Приложение покажем и расскажем на ...Закрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Есть небольшое веб приложение, которое коннектится к твиттеру по Twitter Streaming API, получает твиты, отбрасывает те, в которых нет ссылок на внешние ресурсы, а которые со ссылками - сохраняет в PostgreSQL. Само приложение ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад