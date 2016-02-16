Создать фильтр для бота CS:GO рулетки

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Закрытнет заявок143 просмотра

Доброго времени суток! Есть рулетка CS:GO, нужно сделать так чтоб бот принимал вещи только от тех пользователей от которых предметы принимаются моментально, а от тех от кого не моментально не принимал.

9 лет назад
Qazer1
Федор 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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