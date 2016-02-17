1C-Битрикс Сайт сделать график прогнозов продаж и фильтры

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Дата конкретного заказа — отображается как ссылка. При нажатии на датузаказа попадаем в подробную информацию о заказе. В подробной информации  заказе отображается: полный перечень заказа синформацией о каждом товаре с возмжностью изменить перечень (менеджер должен

иметь возможность изменить кол-во товара и позиции (удалить/добавить)), полная

информация о заказчике (с взможностью перейти в его личный кабинет и изменить

информацию о нем), информация о дате заказа, стоимость заказа, поле для

коррекции менеджером окончательной цены, крупная кнопка для менеджеров «Принять

заказ», текстовое примечание к заказу, кнопка подтвердить заказ (крупная),

кнопка удалить заказ.

9 лет назад
guest_1455703329577
9 лет в сервисе
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9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров