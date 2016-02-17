Калькулятор окупаемости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок138 просмотров

Нужно реализовать калькулятор окупаемости оборудования исходя из количества процедур в день и их стоимости.

Пример - http://umetex-a.ru/catalog/precisiontx/

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9 лет назад
rockfor
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5 лет назад

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