Нужно подделать скриптик копирайта

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки207 просмотров

Нужно поправить простой скрипт копирайта.

Чтобы скрипт не вырезал теги с копируемого текста.

В данный момент при копировании – скрипт вырезает все теги – и текст копируется в "куче"

Скрипт в прикрепленном архиве

9 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров