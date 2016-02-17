Тематика сайта: IT услуги, Аренда серверов и др. Задачи: 1. Изменения слайдера. Фон и логотип. Логотип есть. 2. Изменить футер. Убрать лишнее. 3. Склеить все страницы. 4. Сделать форму заказа ...
Ruby on rails developer/ разработка на руби
Здравствуйте, коллеги.
Проект довольно срочный и касается исключительно людей, которые уже знакомы с ruby/rails и для которых это является основным рабочим стеком. Вариант "да я ща быстро разберусь" в этот раз вообще совсем никак не канает, пожалуйста, не тратте время ваше и мое время.
Господа из студий тоже совсем совсем не интересуют, пожалуйста, тоже, не нужно тратить время.
Коротко: есть относительно срочный проект на ruby&rails/solidus(форк spree), по которому подходят сроки, а задач еще много, в основном фронтэнд(не сложный, с готовой версткой), ищу помощи.
MUST
1) У вас нету серьезных обязательство по другим проектам сейчас, вы свободны, выспавшиеся и готовы быстро включиться в работу. Пожалуйста, не нужно откликаться, если задействованы сейчас в другом проекте, конкретно в этот раз это дейсвительно срочная работа
2) Возможность говорить по скайпу голосом и, желательно, с картинкой.
3) Знание основ ruby, rails, js/coffee, basic html/css, умеете гуглить и читать и понимать stackoverflow
4) Стремление писать понятный, читаемый и поддерживаемый код
5) любить git
6) Терпимость к микроменеджменту с моей стороны на первом этапе из-за срочных сроков
ЖЕЛАТЕЛЬНО
rspec
Опыт со spree/solidus или желание их изучить
Опыт в рубирельсами больше, чем у меня
Желание в дальнейшем сотрудничать по подобным задачам
Умение внятно рассказать кто вы и что умеете/делали
Детали в скайпе, добавляйтесь.
Спасибо за внимание!
tags: руби, рельсы, spree, solidus, ruby, rails, hueils
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