Ruby on rails developer/ разработка на руби

Здравствуйте, коллеги.

Проект довольно срочный и касается исключительно людей, которые уже знакомы с ruby/rails и для которых это является основным рабочим стеком. Вариант "да я ща быстро разберусь" в этот раз вообще совсем никак не канает, пожалуйста, не тратте время ваше и мое время.

Господа из студий тоже совсем совсем не интересуют, пожалуйста, тоже, не нужно тратить время.

Коротко: есть относительно срочный проект на ruby&rails/solidus(форк spree), по которому подходят сроки, а задач еще много, в основном фронтэнд(не сложный, с готовой версткой), ищу помощи.

MUST

1) У вас нету серьезных обязательство по другим проектам сейчас, вы свободны, выспавшиеся и готовы быстро включиться в работу. Пожалуйста, не нужно откликаться, если задействованы сейчас в другом проекте, конкретно в этот раз это дейсвительно срочная работа

2) Возможность говорить по скайпу голосом и, желательно, с картинкой.

3) Знание основ ruby, rails, js/coffee, basic html/css, умеете гуглить и читать и понимать stackoverflow

4) Стремление писать понятный, читаемый и поддерживаемый код

5) любить git

6) Терпимость к микроменеджменту с моей стороны на первом этапе из-за срочных сроков

ЖЕЛАТЕЛЬНО

rspec

Опыт со spree/solidus или желание их изучить

Опыт в рубирельсами больше, чем у меня

Желание в дальнейшем сотрудничать по подобным задачам

Умение внятно рассказать кто вы и что умеете/делали

Детали в скайпе, добавляйтесь.

Спасибо за внимание!

tags: руби, рельсы, spree, solidus, ruby, rails, hueils