Ruby on rails developer/ разработка на руби

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Здравствуйте, коллеги. 

Проект довольно срочный и касается исключительно людей, которые уже знакомы с ruby/rails и для которых это является основным рабочим стеком. Вариант "да я ща быстро разберусь" в этот раз вообще совсем никак не канает, пожалуйста, не тратте время ваше и мое время. 

Господа из студий тоже совсем совсем не интересуют, пожалуйста, тоже, не нужно тратить время. 

Коротко: есть относительно срочный проект на ruby&rails/solidus(форк spree), по которому подходят сроки, а задач еще много, в основном фронтэнд(не сложный, с готовой версткой), ищу помощи. 

MUST 

1) У вас нету серьезных обязательство по другим проектам сейчас, вы свободны, выспавшиеся и готовы быстро включиться в работу. Пожалуйста, не нужно откликаться, если задействованы сейчас в другом проекте, конкретно в этот раз это дейсвительно срочная работа 

2) Возможность говорить по скайпу голосом и, желательно, с картинкой. 

3) Знание основ ruby, rails, js/coffee, basic html/css, умеете гуглить и читать и понимать stackoverflow 

4) Стремление писать понятный, читаемый и поддерживаемый код 

5) любить git 

6) Терпимость к микроменеджменту с моей стороны на первом этапе из-за срочных сроков 

ЖЕЛАТЕЛЬНО 

rspec 

Опыт со spree/solidus или желание их изучить 

Опыт в рубирельсами больше, чем у меня 

Желание в дальнейшем сотрудничать по подобным задачам 

Умение внятно рассказать кто вы и что умеете/делали 

Детали в скайпе, добавляйтесь.

Спасибо за внимание! 

tags: руби, рельсы, spree, solidus, ruby, rails, hueils

CSSGitHTMLJavaScriptRuby
9 лет назад
YarNayar
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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