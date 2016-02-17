Каталог на woocommerce - создать или предложить готовое решение.

Это не интернет-магазин, а именно каталог для продажи товара оптом!

Поэтому задача продать коллекцию вещей, а не единичный товар.

Карточка товара самый менее значимый элемент, важны категории.

Задачи:

1. Каталог с иерархией бренд>раздел>подраздел>карточка товара;

2. Каталог размещается на одной странице и на ней же работает,

2.1. без перезагрузки и переходов (типа табов или ajax-фильтра)

2.2. нажимаемые иконки подсвечиваются, для понимания где пользователь находится

2.3. на макете вид уровней представлен как "карусели", это желательный вариант, но не обязательный,

может быть сеткой (grid)

3. Приницип работы каталога по уровням (рядам):

3.1. верхний уровень это бренд, нажал > ниже уровнем увидел разделы данного бренда

3.2. нажал на какой-то раздел данного бренда > ниже увидел подраздел (коллекция)

3.3. нажатие на подраздел > переход на другую страницу - список карточек товаров данного подраздела

Главная суть данного каталога - добраться до подраздела (коллекции) быстро - с минимальным количеством кликов.

Возможно есть что-то подобное уже в виде готового решения. Пусть схема-дизайн другой.

Главное чтобы оставалась суть каталога.

Требуемый вид каталога на woocommerce по ссылке:

https://www.evernote.com/shard/s69/sh/7428ac3c-cf5b-4852-85e3-cad1fa67971d/6373f6f2f57bd3c9

сайт:

http://bl-top.applesmart.ru

Требования:

Если ваш вариант отличается от требуемого, необходимо представить в виде демо-сайта или эскиза для утверждения.

Нужно четко понимать что получится на выходе.