Модальные окна в одностраничнике, отправка данных формы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок134 просмотра

1. Сделать модальные окна в одностраничнике.

Есть типовые проекты домов, по клику должна открываться подробная информация по ним (несколько фото+описание)

2. Настроить отправку данных форм связи.

Указывайте ориентировочную стоимость и сроки, пожалуйста!

9 лет назад
noahbk
43 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tanllog
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$8
1 день
Дмитрий не отвечает ни в скайпе ни в личных сообщениях (пользователь онлайн). Протянул время и "пропал". Работа не выполнена. Очень жаль.

Заявки фрилансеров

tanllog
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад