Тематика сайта: IT услуги, Аренда серверов и др. Задачи: 1. Изменения слайдера. Фон и логотип. Логотип есть. 2. Изменить футер. Убрать лишнее. 3. Склеить все страницы. 4. Сделать форму заказа ...
Внести правки в существующий сайт
Добрый день. Необходимо внести правки в существующий сайт. Исходник : http://knuth.ua Пожелания по правкам во вложении.
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