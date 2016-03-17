Внести правки в существующий сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок216 просмотров

Добрый день. Необходимо внести правки в существующий сайт. Исходник : http://knuth.ua Пожелания по правкам во вложении.

9 лет назад
Knuth
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад
$45
7 дней
Отлично сработались, данный исполнитель отлично себя проявил, многие мелкие правки провели в режиме "он-лайн", остались очень довольны! Рекомендую!
Отличный заказчик! Будем рады дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад