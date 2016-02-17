Добрый день. Необходимо внести правки в существующий сайт. Исходник : http://knuth.ua Пожелания по правкам во вложении.
Многофункциональный информационный/обучающий портал.
ЦельНужно разработать многофункциональный информационный/обучающий портал.CMSNetCat, ModX или подобная, на усмотрение программиста, главные свойства: быстрота, адаптивность, современность уровня безопасности, удобство админ. части, гибкость и перспектива роста сайта.ФорматМногофункциональный информационный/обучающий портал (видео, статьи, новости, события), карта заведений определенной тематики, возможность покупки билетов на вебинары и просмотра он-лайн курсов + небольшая/простая фриланс биржа мастеров. СтильСайт должен быть «живой», современные анимационные эффекты и стили, максимальная лаконичность и простота использования.
Функционал (с перспективой на будущее, в зависимости от цены)
- База знаний (статьи/видео), + платная V.I.P. информация;
- Блог (новости, события, мероприятия);
- Вебинары и он-лайн курсы с функцией покупки билетов (небольшой процент идет проекту, остальные деньги на счет ведущего курса);
- Карта тематических заведений (кафе/рестораны) с рейтингом и отзывами (списком и на карте);
- Внутренняя валюта сайта, с помощью который пользователь оплачивает доп. услуги;
- Автоматизированные рекламные блоки;
- Простая фриланс биржа, список мастеров, портфолио, рейтинг, метка на карте;
- Аккаунт пользователя (сообщения, избранное, отзывы, рейтинг, билеты, платный доступ к V.I.P. информации);
- Аккаунт мастера/фрилансера (информация о себе, портфолио, отзывы, рейтинг, платные опции);
- Аккаунт партнера (информация о заведении, фото, отзывы, рейтинг, платные опции, управление рекламными объявлениями);
- Комментарии к статьям и видеороликам;
- Виджеты соц. сетей (Vk, Fb, Instagram, Youtube);
- Рассылка по группам пользователей (необязательно, в начале можно обойтись MailChimp’ом);
- Удобная админка, с возможностями модерации информации и рекламных компаний;
- Базовая SEO оптимизация движка.
- kudago.com/msk
- lenta.ru
- archspeech.com
- neva-room.ru
- http://infostart.ru/job/project/
- http://samopoznanie.ru/msk/
- Стоимость (полная/поэтапная/с дизайном/без дизайна)?
- Сколько времени займет работа (суммарное/поэтапное)?
- Ваши рекомендации по CMS и функционалу сайта.
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