Многофункциональный информационный/обучающий портал.

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

ЦельНужно разработать многофункциональный информационный/обучающий портал.CMSNetCat, ModX или подобная, на усмотрение программиста, главные свойства: быстрота, адаптивность, современность уровня безопасности, удобство админ. части, гибкость и перспектива роста сайта.ФорматМногофункциональный информационный/обучающий портал (видео, статьи, новости, события), карта заведений определенной тематики, возможность покупки билетов на вебинары и просмотра он-лайн курсов + небольшая/простая фриланс биржа мастеров. СтильСайт должен быть «живой», современные анимационные эффекты и стили, максимальная лаконичность и простота использования.

Функционал (с перспективой на будущее, в зависимости от цены)

  • База знаний (статьи/видео), + платная V.I.P. информация;
  • Блог (новости, события, мероприятия);
  • Вебинары и он-лайн курсы с функцией покупки билетов (небольшой процент идет проекту, остальные деньги на счет ведущего курса);
  • Карта тематических заведений (кафе/рестораны) с рейтингом и отзывами (списком и на карте);
  • Внутренняя валюта сайта, с помощью который пользователь оплачивает доп. услуги;
  • Автоматизированные рекламные блоки;
  • Простая фриланс биржа, список мастеров, портфолио, рейтинг, метка на карте;
  • Аккаунт пользователя (сообщения, избранное, отзывы, рейтинг, билеты, платный доступ к V.I.P. информации);
  • Аккаунт мастера/фрилансера (информация о себе, портфолио, отзывы, рейтинг, платные опции);
  • Аккаунт партнера (информация о заведении, фото, отзывы, рейтинг, платные опции, управление рекламными объявлениями);
  • Комментарии к статьям и видеороликам;
  • Виджеты соц. сетей (Vk, Fb, Instagram, Youtube);
  • Рассылка по группам пользователей (необязательно, в начале можно обойтись MailChimp’ом);
  • Удобная админка, с возможностями модерации информации и рекламных компаний;
  • Базовая SEO оптимизация движка.
Похожие/понравившиеся сайты (в нашем случае уклон должен быть на статьи и вебинары)НюансыCMS Битрикс не подходит из-за потребности больших вложений и сложности системы.Проект делается «для себя», поэтому бюджет ограничен, в связи с этим дизайн сайта (без верстки), частично или полностью можем взять на себя (в команде есть дизайнер). Мы ищем программиста который всей душой любит свое дело, внимателен к деталям, предлагает лаконичные и красивые решения на программном уровне. Со своей стороны гарантируем своевременную оплату работы и долгосрочное сотрудничество.Вопросы
  • Стоимость (полная/поэтапная/с дизайном/без дизайна)?
  • Сколько времени займет работа (суммарное/поэтапное)?
  • Ваши рекомендации по  CMS и функционалу сайта.
P.S. Во вложении дублирую ТЗ сайта.
MODX
9 лет назад
173nick
Никита 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров