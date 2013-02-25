meInteractive

Требуется настройка виртуального сервера на Ubuntu 20.04 с рутовым доступом и двумя поддоменами. Установка бесплатных SSL-сертификатов Lets Encrypt, MySQL и phpMyAdmin. Настройка Docker для деплоя проекта из Gitlab Registry, а также установка Nginx для кеширования статики. Оцените задачу по срокам и стоимости.
Разработка маркетплейсов "под ключ"
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job [a] start-mobile.net
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Для разработки корпоративной системы обучения требуется back-end программист, хорошо знакомый с фреймворком Symfony. Ориентировочная загрузка – 3 месяца на двоих (вы будете вторым). Работа в гите через мерж-реквесты. Оплата в конце каждой недели. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
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