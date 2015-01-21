CRM на Symfony – нужен PHP-программист

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Для разработки проекта типа CRM требуется back-end программист, хорошо знакомый с фреймворком Symfony. Ориентировочная загрузка – 3 месяца.

Приложите, пожалуйста, ссылки на наиболее интересные свои проекты и укажите сколько часов в неделю вы готовы уделять проекту.

PHP
9 лет назад
meInteractive
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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