Скрипт 301 редиректа для форума

Веб-программированиеЗавершен2 заявки133 просмотра
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Необходимо настроить переадресацию с форума PHPBB2 на Xenforo согласно правилам

"/forumX.html" redirect to "/index.php/forums/X/"

"/topicX.html" redirect to "/index.php/threads/X/"

"/topicX#XX" redirect to "/index.php/posts/XX/".

Исходные адреса нестандартные, т.к. на форуме phpbb2 установлен мод Search Engines Friendly Board (во вложении), который изменяет адрес страниц viewforum и viewtopic

Скрипт редиректа на xenforo есть для PHPbb2 без Search Engines Friendly Board, т.е. с viewforum и viewtopic. Но мне важно сохранить модифицифрованные ссылки html. Код также во вложении.

Для лучшего понимания: Страница phpbb должна переадресовываться точно на такую же в xenforo. К примеру, topicX-20.html соответствует /index.php/threads/X/page-2. Все это есть в коде прилагаемого скрипта.

9 лет назад
Dirix
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
gremwiz
Лев 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
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3 дня
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