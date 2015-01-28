Скрипт 301 редиректа для форума

Необходимо настроить переадресацию с форума PHPBB2 на Xenforo согласно правилам

"/forumX.html" redirect to "/index.php/forums/X/"

"/topicX.html" redirect to "/index.php/threads/X/"

"/topicX#XX" redirect to "/index.php/posts/XX/".

Исходные адреса нестандартные, т.к. на форуме phpbb2 установлен мод Search Engines Friendly Board (во вложении), который изменяет адрес страниц viewforum и viewtopic

Скрипт редиректа на xenforo есть для PHPbb2 без Search Engines Friendly Board, т.е. с viewforum и viewtopic. Но мне важно сохранить модифицифрованные ссылки html. Код также во вложении.

Для лучшего понимания: Страница phpbb должна переадресовываться точно на такую же в xenforo. К примеру, topicX-20.html соответствует /index.php/threads/X/page-2. Все это есть в коде прилагаемого скрипта.