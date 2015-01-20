Разработать проект на ASP.NET mvc

Сайт с мульти доменной системой на umi cms всего 4 сайта После того как яндекс отключил сервис muliship на сайте возникают ошибки Более подробно за что отвечал модуль мультишип в личной переписке. Требуется отключить использование ...
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Крупный сервис с большим функционалом.
Работать нужно 8 часов.
Наличие скайпа обязательно.
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