Разработать проект на ASP.NET mvc

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Исключительно исполнители с опытом работы и портфолио.

Оплата 30 000 руб в месяц на начальном этапе.

Срок реализации 3 месяца.

Работа на 1 год с учетом доработок.

Крупный сервис с большим функционалом.

Работать нужно 8 часов.

Наличие скайпа обязательно.

9 лет назад
Prosergei
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад