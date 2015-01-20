Исправить ошибки на umi

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка84 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт с мульти доменной системой на umi cms всего 4 сайта

После того как яндекс отключил сервис muliship на сайте возникают ошибки

Более подробно за что отвечал модуль мультишип в личной переписке.

Требуется отключить использование сервиса

Интегрировать агрегатор доставок ddelivery.ru, инструкция на встраивание www.ddelivery.ru/integrat...

Настроить дизайн модуля в соответствии с дизайном сайта.

9 лет назад
martin326
Михаил 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад