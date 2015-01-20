На готовой LP подключить обратную связь по заявкам на нашу почту.

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Веб-программированиеЗакрыт6 заявок132 просмотра
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Добрый день.

Сделано полностью лендинг, но почта не отправляется. Необходимо проверить наличие ошибок и наладить работу заявок с лендинга.

Для специалиста работы на 10 минут.

9 лет назад
era13
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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