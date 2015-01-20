Настройка формы обратной связи js

Нужно реализовать динамическую галерею на YII 1 с применением аякс на всем сайте. Предлагайте ваши сроки и бюджеты пожалуйста. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-Yx50_Uqbx-KzK7e4tu7vFkmTBnJ8uzDl1dvk26RgZo/mobilebasic?pli=1 Расчет - western union Если есть вопросы то можете задавать тут или в skype
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон http://themeforest.net/item/paidjoo-business-list-builder-landing-page/5533539 , все сделано.
Но нужно настроить форму отправки данных клиента на определенный адрес. Полагаю необходимо написать js и завязать с contact.php. Сайт на html5
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