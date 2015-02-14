Настроить фильтры на ИМ Джумла+Виртуемарт

Есть рабочий ИМ http://gps495.ru

Построен на Джумла 2,5 + Виртуемарт 2

В магазине установлен платный плагин для фильтрации товаров Virtuemart 2 multiple customfield plugin

Он чуть переделан что фильтрация происходила на аяксе без перегрузки страницы

Его работу можете наблюдать тут http://gps495.ru/shtatnye-avtomagnitoly.html

Как видите сперва мы там можем выбрать или(и) марку авто, производитель

К фильтру марка авто подвязан фильтр - модель авто. Тоесть при выборе фильтра марка авто - появляется сверху новый фильтр - МОДЕЛЬ АВТО

Тут у нас динамические страницы и они имеют такой вод вид в зависимости от выбора фильтра

http://gps495.ru/shtatnye-avtomagnitoly.html#Ford

На сайте есть вывод отдельно категорий товаров по маркам авто и он имеет такой вот статичный вид

http://gps495.ru/ford.html

Для чего это сделано?

К динамичным страницам которые генерируются фильтром на аяксе нельзя привязать текст и сделать простую сео оптимизацию. Поэтому были выведены статичные страницы категории по маркам авто для продвижения в поисковике.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Нужно к статичным страницам привязать фильтры по МОДЕЛЯМ АВТО

Тоесть при переходе сюда http://gps495.ru/ford.html

Чтоб сбоку кроме фильтра производителя был ещё фильтр по моделе машин для данной марки авто, в нашем случа марки Форд