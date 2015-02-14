Настроить фильтры на ИМ Джумла+Виртуемарт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки180 просмотров
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Есть рабочий ИМ http://gps495.ru

Построен на Джумла 2,5 + Виртуемарт 2

В магазине установлен платный плагин для фильтрации товаров Virtuemart 2 multiple customfield plugin

Он чуть переделан что фильтрация происходила на аяксе без перегрузки страницы

Его работу можете наблюдать тут http://gps495.ru/shtatnye-avtomagnitoly.html

Как видите сперва мы там можем выбрать или(и) марку авто, производитель

К фильтру марка авто подвязан фильтр - модель авто. Тоесть при выборе фильтра марка авто - появляется сверху новый фильтр - МОДЕЛЬ АВТО

Тут у нас динамические страницы и они имеют такой вод вид в зависимости от выбора фильтра

http://gps495.ru/shtatnye-avtomagnitoly.html#Ford

На сайте есть вывод отдельно категорий товаров по маркам авто и он имеет такой вот статичный вид

http://gps495.ru/ford.html

Для чего это сделано?

К динамичным страницам которые генерируются фильтром на аяксе нельзя привязать текст и сделать простую сео оптимизацию. Поэтому были выведены статичные страницы категории по маркам авто для продвижения в поисковике.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Нужно к статичным страницам привязать фильтры по МОДЕЛЯМ АВТО

Тоесть при переходе сюда http://gps495.ru/ford.html

Чтоб сбоку кроме фильтра производителя был ещё фильтр по моделе машин для данной марки авто, в нашем случа марки Форд

9 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lakie
Юрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$60
7 дней
Огромное спасибо Юрию за сотрудничество Выполнил проект просто СУПЕР Сделал дополнительные нужные правки о которых не просила Постоянно на связи, сотрудничеством очень довольна. Также в силу форс мажора с моей стороны вошёл в положение и подождал пока я смогу провести оплату. Всем рекомендую сотрудничество с данным специалистом
Алина, замечательный заказчик. Четкая постановка задачи, оплата с премиальными. Остался доволен сотрудничеству по текущему проекту. Спасибо за предоставленную работу. Рекомендую Алину, как прекрасного и ответственного заказчика.
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