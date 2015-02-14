Настроить фильтры на ИМ Джумла+Виртуемарт

Нужно реализовать динамическую галерею на YII 1 с применением аякс на всем сайте. Предлагайте ваши сроки и бюджеты пожалуйста. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-Yx50_Uqbx-KzK7e4tu7vFkmTBnJ8uzDl1dvk26RgZo/mobilebasic?pli=1 Расчет - western union Если есть вопросы то можете задавать тут или в skype
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рабочий ИМ http://gps495.ru
Построен на Джумла 2,5 + Виртуемарт 2
В магазине установлен платный плагин для фильтрации товаров Virtuemart 2 multiple customfield plugin
Он чуть переделан что фильтрация происходила на аяксе без перегрузки страницы
Его работу можете наблюдать тут http://gps495.ru/shtatnye-avtomagnitoly.html
Как видите сперва мы там можем выбрать или(и) марку авто, производитель
К фильтру марка авто подвязан фильтр - модель авто. Тоесть при выборе фильтра марка авто - появляется сверху новый фильтр - МОДЕЛЬ АВТО
Тут у нас динамические страницы и они имеют такой вод вид в зависимости от выбора фильтра
http://gps495.ru/shtatnye-avtomagnitoly.html#Ford
На сайте есть вывод отдельно категорий товаров по маркам авто и он имеет такой вот статичный вид
Для чего это сделано?
К динамичным страницам которые генерируются фильтром на аяксе нельзя привязать текст и сделать простую сео оптимизацию. Поэтому были выведены статичные страницы категории по маркам авто для продвижения в поисковике.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Нужно к статичным страницам привязать фильтры по МОДЕЛЯМ АВТО
Тоесть при переходе сюда http://gps495.ru/ford.html
Чтоб сбоку кроме фильтра производителя был ещё фильтр по моделе машин для данной марки авто, в нашем случа марки Форд
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