Скрипты для google.doc (таблицы)

Во вложении пример в Exel (как смог, формулы не все знаю )

Описание вот:

Листы - это отдельные таблицы в гугле

Первый скрипт должен будет собирать информацию из таблиц "Точка 1", "Точка 2", "Точка 3" в таблицу "Сводная". Сами точки будут будут добавляться постоянно.

Второй скрип должен будет анализировать "Сводную" и разбрасывать данные по таблицам "Товар 1", "Товар 2", "Товар 3" данные таблицы тоже будут добавляться по мере появления товаров.

Как это должно выглядеть:

Торговая точка получает закрепленный за ней файл с таблицей с Товарами. В данной таблице отмечают наличие товара.

Информация поступает в Сводную таблицу согласно Торговой точки и товара.

Из сводной таблицы информация в виде название торговой точки, категории, адреса, телефона и режима работы должна выбираться и разноситься по соответствующим таблицам товара.