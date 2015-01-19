Скрипты для google.doc (таблицы)

Всем привет. Есть срочная задача, собсно сабж в заголовке, API во вложении. Сайт под Joomla 2.5 корзина от JBZoo Для ускорения работы, где что и как подправить подскажу... Нужно было сделать еще вчера ((( PS Извиняюсь за краткость - время ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении пример в Exel (как смог, формулы не все знаю )
Описание вот:
Листы - это отдельные таблицы в гугле
Первый скрипт должен будет собирать информацию из таблиц "Точка 1", "Точка 2", "Точка 3" в таблицу "Сводная". Сами точки будут будут добавляться постоянно.
Второй скрип должен будет анализировать "Сводную" и разбрасывать данные по таблицам "Товар 1", "Товар 2", "Товар 3" данные таблицы тоже будут добавляться по мере появления товаров.
Как это должно выглядеть:
Торговая точка получает закрепленный за ней файл с таблицей с Товарами. В данной таблице отмечают наличие товара.
Информация поступает в Сводную таблицу согласно Торговой точки и товара.
Из сводной таблицы информация в виде название торговой точки, категории, адреса, телефона и режима работы должна выбираться и разноситься по соответствующим таблицам товара.
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