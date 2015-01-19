Wordpress + AmoCRM

Нужно написать парсеры нескольких сайтов объявлений, по определенной тематике объявлений. При этом, чтобы полученные результаты по некоторым критериям фильтровались. Жду откликов! Оставляйте контакты и если возможно какой то примерный ориентир по цене. Свяжемся обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен программист, который умеет хорошо наладить взаимодействие между Wordpress и AmoCRM.
Конкретно что нужно сделать:
1. Сделать так чтобы при заполнении формы заявки в обратной связи, создавался контакт в AmoCRM.
2. Сделать так чтобы при формировании и оплате заказа создавалась сделка на соответствующую сумму в AmoCRM.
Оставляйте в заявках сроки и стоимость.
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