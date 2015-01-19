Написать парсер

Веб-программированиеЗакрыт19 заявок271 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать парсеры нескольких сайтов объявлений, по определенной тематике объявлений.

При этом, чтобы полученные результаты по некоторым критериям фильтровались.

Жду откликов! Оставляйте контакты и если возможно какой то примерный ориентир по цене.

Свяжемся обсудим.

9 лет назад
rauflatypov
Рауф 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад