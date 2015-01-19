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Вывод названий изображений в модуле. Сайт на Opencart.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо сделать вывод названий изображений. Стоит модуль блока на Opencart.
В админке нету поля для заполнения назвы изображения. Изображения открываються во всплывающем окне.
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