Проблема с Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок150 просмотров
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Есть сайт на Joomla 1.5 + Virtuemart

Размещается на VDS.

Посещаемость не большая, но с недавнего времени начинает дико тормозить при той же посещаемости.

По статистике VDS Средняя загрузка 5.86 5.68 4.81 (раньше всегда до 1 доходило)

Как удалось выяснить тормозит все дело один запрос.

Нужно с ним разобраться, может еще что то подправить.

Joomla
9 лет назад
xpyct
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад