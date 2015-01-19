Проблема с Joomla

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Размещается на VDS.

Посещаемость не большая, но с недавнего времени начинает дико тормозить при той же посещаемости.

По статистике VDS Средняя загрузка 5.86 5.68 4.81 (раньше всегда до 1 доходило)

Как удалось выяснить тормозит все дело один запрос.

Нужно с ним разобраться, может еще что то подправить.