Созданние програмного обеспеченния для Такси

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен профисионнал для Созданния програмного обеспеченния для Такси

1.мобильное приложение

2. стационарная программа для диспетчерской службы

жду заявок. образцы есть)

9 лет назад
zirka93
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать правки на сайте, 24 небольших задачи, ТЗ внутри

    $100

    Доброго времени суток! Есть сайт — http://academycenter.ru/ У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала. Нужно оценить и сказать по срокам. Файл с ТЗ прикрепляю. Ссылка для скачивание ТЗ: https://www.dropbox.com/s/6rfg2tb0khm8eh9/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20academycenter.ru.doc?dl=0 Спасибо за внимание.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настроить сайт на бутстрапе. PHP, Bootstrap

    $50

    Есть сайт, после переноса на другой сервер нужно настроить его, в коде поменять пути и так далее. Сам сайт на бутстрапе, нужен кодер с ровными руками и знанием пхп. Без лишних вопросов и критики в ...

    PHPBootstrap
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка фильтра параметров ЧПУ

    Фильтры Брендов и качественные фильтры (размер, пол) необходимо открыть для индексации. Но, прежде для них нужно настроить отдельные статичные страницы с ЧПУ адресом. С возможностью их внутренней оптимизацией – мета-теги, текст. Пример ЧПУ адресов ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо подключение бекенда и запуск сайта обменника

    $500

    Есть готовые шаблоны HTML+CSS+JS для сайта обменника электронных валют, необходимо выполнить оставшиеся этапы по запуску сайта - установка бекенд модуля, подключение мерчантов платежных систем Bitcoin, Perfect Money, установка и настройка безмерчантных систем, а также выполнить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дополнение функционала счетчика.

    Здравствуйте! Имеется небольшая работа по счетчику http://marketingconf.ru/. Необходимо следующее: http://prntscr.com/5rusm1 Выровнять цифру "Дней" по центру. Счетчик необходимо обнулять каждую пятницу в 19:00. При сбросе счетчика происходит автоматическое обновление мест до 20. При нажатии кнопки "Зарегистрироваться" должно уменьшаться кол-во оставшихся мест. Если мест ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание модуля для скрипта H-SCRIPTS

    $120

    Необходимо добавить на сайт раздел для проведения лотереи! Сам движок есть во вложении.Знаю алгоритм реализации. Нужен именно модуль, код движка затрагивать не придется. Сайт движка - http://h-scripts.ru/

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Эмулировать фейковый чат из массива сообщений

    $15

    Необходимо реализовать простейшую эмуляцию чата, как на этой странице http://mula.biz/xxxplays/ на этой странице вставлен iframe http://mula.biz/sexscreen/vsa/agentfiles/agent.php (но сам по себе этот файл/скрипт не работает) нам необходим такой же файл agent.php который будет выдавать такое же окошко чата и туда ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Андроид проект

    $1000

    Нужно выполнить серьезный андроид проект. Работа будет связана с общением пользователей по чату и по видео (для этого предоставляется андроид библиотека, с помощью которой очень легко наладить видеообщение, можно будет взять готовый работающий код для ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад