Созданние програмного обеспеченния для Такси

Необходимо реализовать простейшую эмуляцию чата, как на этой странице http://mula.biz/xxxplays/ на этой странице вставлен iframe http://mula.biz/sexscreen/vsa/agentfiles/agent.php (но сам по себе этот файл/скрипт не работает) нам необходим такой же файл agent.php который будет выдавать такое же окошко чата и туда ...