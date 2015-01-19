Нужен профисионнал для Созданния програмного обеспеченния для Такси 1.мобильное приложение 2. стационарная программа для диспетчерской службы жду заявок. образцы есть)
Веб-программирование11 заявок
Закрыт
10 лет назад
Нужен профисионнал для Созданния програмного обеспеченния для Такси 1.мобильное приложение 2. стационарная программа для диспетчерской службы жду заявок. образцы есть)
Фильтры Брендов и качественные фильтры (размер, пол) необходимо открыть для индексации. Но, прежде для них нужно настроить отдельные статичные страницы с ЧПУ адресом. С возможностью их внутренней оптимизацией – ...