Написание модуля для скрипта H-SCRIPTS

$120
Веб-программированиеЗакрытнет заявок140 просмотров
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Необходимо добавить на сайт раздел для проведения лотереи!

Сам движок есть во вложении.Знаю алгоритм реализации.

Нужен именно модуль, код движка затрагивать не придется.

Сайт движка - http://h-scripts.ru/

9 лет назад
btpahce
Андрей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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