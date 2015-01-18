Написание модуля для скрипта H-SCRIPTS

Доброго времени суток! Есть сайт — http://academycenter.ru/ У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала. Нужно оценить и сказать по срокам. Файл с ТЗ прикрепляю. Ссылка для скачивание ТЗ: https://www.dropbox.com/s/6rfg2tb0khm8eh9/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20academycenter.ru.doc?dl=0 Спасибо за внимание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить на сайт раздел для проведения лотереи!
Сам движок есть во вложении.Знаю алгоритм реализации.
Нужен именно модуль, код движка затрагивать не придется.
Сайт движка - http://h-scripts.ru/
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