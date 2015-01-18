Webasyst Сделать копию "Рекомендуем посмотреть"

$15
Веб-программированиеЗакрытнет заявок104 просмотра
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Добрый вечер. Есть магазин на движке Webasyst 309. Нужно сделать копию стандартного модуля "Рекомендуем посмотреть". Сейчас этот модуль занят другими задачами. Т.е. Нужно создать еще один.

Принцип работы: Делаете на моем магазине (копии), потом предоставляете файлы которые нужно заменить, я меняю на основном магазине, если все работает, оплачиваю 1000руб. электронными деньгами. Желательно на ЯД.

Если у Вас вебмани, то предупреждаю сразу, денег получите меньше, т.к. вебмани берет перевод. Сколько точно, не знаю.

9 лет назад
Sereno
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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