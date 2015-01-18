Webasyst Сделать копию "Рекомендуем посмотреть"

Добрый вечер. Есть магазин на движке Webasyst 309. Нужно сделать копию стандартного модуля "Рекомендуем посмотреть". Сейчас этот модуль занят другими задачами. Т.е. Нужно создать еще один.

Принцип работы: Делаете на моем магазине (копии), потом предоставляете файлы которые нужно заменить, я меняю на основном магазине, если все работает, оплачиваю 1000руб. электронными деньгами. Желательно на ЯД.

Если у Вас вебмани, то предупреждаю сразу, денег получите меньше, т.к. вебмани берет перевод. Сколько точно, не знаю.