Моб. верстка сайта

Нужно написать не сложный скрипт, который бы умел заливать видео во вконтакте. 1. Заливка видео по прямой ссылке с самого же в вконтакте, к примеру я вставляю ссылку вида: http://cs532305v4.vk.me/u25487370/videos/c2d3df0a68.360.mp4?extra=gSGviDA6WNaWGCfV-Lj8NV1eXj5f-Ze9aExDezLqLlQV4szmN9i4gsjpq1MuxOJBUFNizdjFGLY6Bf5NW94RXIFx7vsYqjg и он должен уметь по ...
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Добрый день!
Нужная мобильная верстка карточек товара для устройств от 320рх.
Во вложении макеты, как должны выглядеть страницы. Но ПК версия должна оставаться, неизменной.
В коде вносились специальные правки для этого. При личном общении скину ссылку и доступы.
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