Моб. верстка сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок177 просмотров
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Добрый день!

Нужная мобильная верстка карточек товара для устройств от 320рх.

http://amorem.ru/

Во вложении макеты, как должны выглядеть страницы. Но ПК версия должна оставаться, неизменной.

В коде вносились специальные правки для этого. При личном общении скину ссылку и доступы.

Верстка сайта
9 лет назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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