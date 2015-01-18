Парсинг сайта

Сайт на dle. Необходимо создать онлайн бронирование. Форма бронирования имеет поля: 1.Дата и время,(выбор из списка,не забронированное время) 2.Комната(выбор из списка), 3.Имя(текст), 4.Телефон(цифры). В итоге должно быть страница с календарем, где будет указано свободное время для бронирование, пример на ...