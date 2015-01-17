Сделать функциональную копию сайта железноводск-плаза.рф для другого санатория, на основании psd-файл и ТЗ (Текстовое задание читайте перед отправкой заявки) Готовый движок и доступ к сайту готов предоставить. PSD https://yadi.sk/d/ewVzjV2Iedj6m
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Создать/найти скрипт мониторинга игровых серверов.
Вывод статуса игрового сервера должен быть как на картинке.
Скрипт должен использовать такие игры:
Counter Strike 1.6
Counter Strike Sourse
Counter Strike GO
Minecraft
Rust
Сразу предлагайте свои идеи! Пустые заявки рассматривать не буду.
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