На Joomshopping было поставлено 2 плагина:

1. Вывод input количества на странице категории (по инструкции https://joomshopping.pro/forum/dorabotki/597-vybor-kolichestva-i-dobavlenie-tovara-v-korzinu-iz-kategorii.html)

2. Официальный плагин MultiBuy (http://www.webdesigner-profi.de/joomla-webdesign/shop/addons/multibuy.html?lang=en)

Сам сайт - http://maksr(пробел)esurs.by/component/jshopping/category/view/289.html?Itemid=0

Есть 2 задачи для решения:

1. При вводе любого значения в input более 0 - автоматически должен отмечаться чекбокс (http://joxi.ru/Q2K0azzhgbNRAj)

2. Сейчас плагин MultiBay не умеет считывать значения, которые были введены в input. Какое бы число мы не ввели бы в input - все равно в корзину попадет 1 товар. При этом стандартные кнопки возле каждого товара - добавляют в корзину именно введенное значение. (http://joxi.ru/ZrJpZzzIk3J92j)