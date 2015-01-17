Пропали картинки на сайте. Битрикс.

Сайт belmiloserdie.ru Я-контент менеджер. Зашла в админку, чтобы добавить новость, и с ужасом обнаружила, что последняя новость на главной странице датируется октябрем. В админке новости оказались на месте, проваливаясь детально в элементы новостей, я обнаружила, что картинка анонса отсутствует в принципе, а остальные картинки приняли вид пустого поля со знаком вопроса. Помогите разобраться, что происходит и как с этим бороться!