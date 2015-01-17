Пропали картинки на сайте. Битрикс.

Сайт на Joomla 1.5. Необходимо создать модуль и установить его на сайте. Модуль регистрации: пользователь заполняет поля: 1. Имя Фамилия, 2. телефон, 3. мейл - все поля обязательны Ниже под полями 1-3 размещается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт belmiloserdie.ru Я-контент менеджер. Зашла в админку, чтобы добавить новость, и с ужасом обнаружила, что последняя новость на главной странице датируется октябрем. В админке новости оказались на месте, проваливаясь детально в элементы новостей, я обнаружила, что картинка анонса отсутствует в принципе, а остальные картинки приняли вид пустого поля со знаком вопроса. Помогите разобраться, что происходит и как с этим бороться!
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Аналог http://phpbeautifier.com/ Нужен только php функция (набор функций либо класс), без форм и визуализации: Передаем функции в качестве параметров: строку с кодом, стиль кода (K&R, Allman, Whitesmiths, GNU), Размер отступа, Тип отступа (пробел или табуляция), ...Закрыт9 лет назад
Требуется недорогой сайт. Прикрепляю ТЗ проекта. Также нужен совсем простенький дизайн. От вас – цена и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
На сайте размещен модуль выбора квартир на плане этажа http://speckat.ru/vyibor-kvartir/ Нужно сделать то же самое путем внедрения многослойного SVG-файла планировки, с помощью библиотеки Рафаэль, или иным способом. Сам файл уже есть готовый, нужно только его поставить ...Закрыт9 лет назад
- $300
Необходимо создать сайт портал. Вот приблизительное тех. задание: ------------------------------------------------------------ Разделы сайта 1.Главная 2.Помощь 3.О сайте 4.Личный кабинет 7.Арбитраж(система тикетов) 8.Бесплатные объявления Первая страница 1.информация о сайте форма выбора города 2.список популярных компаний на портале 3.блоки для VIP рекламы 4.место под простую рекламу продавцов Страница с выбранной фирмой 1.Информация о фирме 2.Информация о ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написать или переделать какой-либо готовый скрипт работающий по принципу Bootsrap mega menu (или подобного), с возможностью размещения кнопки, открывающей мобильное меню в любом месте веб сайта (привязать кнопку к определенному элементу на странице).Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $80
Программа по резервированию и учету накадных 2 типа пользователей 3 таблицы + Формы для добавления данных в таблицы Подробное ТЗ по запросу От вас важен опыт и наработки, чтобы сделать быстро. Цена обсуждаемаЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! 1. Нужно скопировать лендинг от сюда: sunlife.turfirmam.ru 2. Вырезать вверху меню: ГЛАВНАЯ, О КОМПАНИИ и все остальное остальное. 3. Вырезать форму АВИАБИЛЕТЫ 4. Форма обратной связи должна работать.Завершен9 лет назад
Нужна консультация и универсальная программа, легкая в использовании, для загрузки товаров и прайсов (по возможности и с других сайтов) в интернет магазины Opencart, Umi. г. Санкт-ПетербургЗакрыт9 лет назад
Сверстать фотоальбом для добавления на страницу HTML5 как здесь - http://www.mts.ua/ua/online-services/send-sms/ Там альбом из - 3ех фото под формой отправки СМС. Анимацию, надписи и сами фото оставляйте как в примере. Позже в шаблоне заметим на то, что ...Завершен9 лет назад