Пропали картинки на сайте. Битрикс.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок439 просмотров
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Сайт belmiloserdie.ru Я-контент менеджер. Зашла в админку, чтобы добавить новость, и с ужасом обнаружила, что последняя новость на главной странице датируется октябрем. В админке новости оказались на месте, проваливаясь детально в элементы новостей, я обнаружила, что картинка анонса отсутствует в принципе, а остальные картинки приняли вид пустого поля со знаком вопроса. Помогите разобраться, что происходит и как с этим бороться!

9 лет назад
gasminsamler
Светлана 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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