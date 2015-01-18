Верстка фотоальбома

Веб-программированиеЗавершен7 заявок254 просмотра
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Сверстать фотоальбом для добавления на страницу HTML5 как здесь - http://www.mts.ua/ua/online-services/send-sms/

Там альбом из - 3ех фото под формой отправки СМС.

Анимацию, надписи и сами фото оставляйте как в примере. Позже в шаблоне заметим на то, что нужно.

9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
6names
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$6
1 день
Вячеслав отлично справился с работой! Рекомендую!
Всё четко и понятно , и никаких задержек . Надеюсь еще поработаем !