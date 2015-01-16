Нужна консультация по скл-фильтрации

Требуется админ-кодер (PHP, MYSQL). Сайты на WP и на Bootstrap. Что нужно сделать: Имеется несколько сайтов, на WP и на Bootstrap. Есть несколько серверов. На одном сервере по несколько IP находится (как дополнительные). Требуется залить несколько сайтов ...