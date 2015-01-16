Написать 2 скрипта

1-й скрипт аналог euromaxx.ru

1.1)Скрипт должен через http://ipgeobase.ru/ определять откуда пришел посетитель.

1.2) Только для регионов/городов присутствия из списка городов присутствия (этот список должен быть доступный для редактирования) задавать вопрос вы из города ХХХ то мы угадали? Два варианта ответа да нет

нет - предложить список регионов/городов присутствия, если выберет один из городов присутствия то считаем что ответил -да

да - Сохранить угаданный/выбраный город/регион в куку

2-й скрипт аналог http://callbackhunter.com

2.1 по нажатию на виджет в правом нижнем углу сайта запрос в попапе Хотите, перезвоним вам за 26 секунд? смотри фотку 2 в аттаче

2.2 При попытке выйти с сайта через хх секунд пребывания на сайте пересечении верхней части экрана попап с предложением перезвонить

2.3 по истечении хх секунд на сайте смотри ссылку https://www.youtube.com/watch?v=NKw0fMZe2qU#t=12

при желании клиента позвонить ему формируется запрос типа http://192.168.1.2:4055/execsvcscript?name=CallBackHunterOutDialSvc&startparam1=122&startparam2=89632752650&async=0

где startparam1=122 - номер города из списка

startparam2=89632752650 - номер клиента

далее дело техники

2.2 При попытке выйти с сайта через хх секунд пребывания на сайте пересечении верхней части экрана попап с предложением перезвонить

Дизайн заимствуем у бэк хантера