Скопировать css-стиль формы

Веб-программированиеЗавершен9 заявок157 просмотров
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собственно есть форма, в которой есть поля Имя, Дата рождения, Пол и кнопка "Рассчитать". эти поля и кнопки сейчас стандартные, без всяких css-стилей.

я хочу, чтобы исполнитель взял css-стиль с другого сайта и переделал мою форму под этот стиль... там и шрифт другого цвета, вокруг формы рамка с закругленными углами, сама кнопка симпатичная.

для знающих людей это 5 минут работы, поэтому бюджет минимальный.

адрес сайта, на котором размещен пример красивой формы, я дам в личке...

CSS
9 лет назад
sevasmmm
Иван 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sarandi_maxim
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
ответственный исполнитель, все сделал быстро, красиво и качественно.
Было приятно работать. Четко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
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