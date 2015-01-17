Скопировать css-стиль формы

собственно есть форма, в которой есть поля Имя, Дата рождения, Пол и кнопка "Рассчитать". эти поля и кнопки сейчас стандартные, без всяких css-стилей.

я хочу, чтобы исполнитель взял css-стиль с другого сайта и переделал мою форму под этот стиль... там и шрифт другого цвета, вокруг формы рамка с закругленными углами, сама кнопка симпатичная.

для знающих людей это 5 минут работы, поэтому бюджет минимальный.

адрес сайта, на котором размещен пример красивой формы, я дам в личке...