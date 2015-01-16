Проверить сайт на уязвимость.

Нужен скрипт для записи на прием через inet. По сути это форма, только чуть усложненная, чем может показаться на первый взгляд. Принимаемые данные: фио, год рожд адрес. Подтверждение записи скрипт получает в виде массива {уникальныйкод,день,времяприема} ...
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Задача: Сайт на CMS WordPress, несколько раз через неизвестную уязвимость в скрипте или коде СMS, был залит вредоносный код, скорее всего через залитый ранее PHP SHELL, но я могу и ошибаться. Необходимо найти уязвимость на сайте, через что и как были залиты вредоносные файлы, предложить варианты по устранению дыры в сайте, провести анализ всех файлов на предмет их взлома. Логи сервера и доступа к FTP буду предоставлены.
Написать отчет: Где было обнаружено, что было обнаружено,как устранено и каким образом заделана дыра.
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