Проверить сайт на уязвимость.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Задача: Сайт на CMS WordPress, несколько раз через неизвестную уязвимость в скрипте или коде СMS, был залит вредоносный код, скорее всего через залитый ранее PHP SHELL, но я могу и ошибаться. Необходимо найти уязвимость на сайте, через что и как были залиты вредоносные файлы, предложить варианты по устранению дыры в сайте, провести анализ всех файлов на предмет их взлома. Логи сервера и доступа к FTP буду предоставлены.

Написать отчет: Где было обнаружено, что было обнаружено,как устранено и каким образом заделана дыра.

9 лет назад
sergeyapril
Сергей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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