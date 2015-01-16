Проверить сайт на уязвимость.

Задача: Сайт на CMS WordPress, несколько раз через неизвестную уязвимость в скрипте или коде СMS, был залит вредоносный код, скорее всего через залитый ранее PHP SHELL, но я могу и ошибаться. Необходимо найти уязвимость на сайте, через что и как были залиты вредоносные файлы, предложить варианты по устранению дыры в сайте, провести анализ всех файлов на предмет их взлома. Логи сервера и доступа к FTP буду предоставлены.

Написать отчет: Где было обнаружено, что было обнаружено,как устранено и каким образом заделана дыра.