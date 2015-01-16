Запись к нотариусу

Нужен скрипт для записи на прием через inet. По сути это форма, только чуть усложненная, чем может показаться на первый взгляд. Принимаемые данные: фио, год рожд адрес. Подтверждение записи скрипт получает в виде массива {уникальныйкод,день,времяприема} с локального сайта (эта работа сделана). Есть подробное ТЗ. Минимум MySQL или вообще без него.

Пишите, когда готовы начать, в тч дайте очень грубую оценку стоимости и сроков, по возможности.

Предпочитаемые способы оплаты: Приват24, PayPal