Запись к нотариусу

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок116 просмотров
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Нужен скрипт для записи на прием через inet. По сути это форма, только чуть усложненная, чем может показаться на первый взгляд. Принимаемые данные: фио, год рожд адрес. Подтверждение записи скрипт получает в виде массива {уникальныйкод,день,времяприема} с локального сайта (эта работа сделана). Есть подробное ТЗ. Минимум MySQL или вообще без него.

Пишите, когда готовы начать, в тч дайте очень грубую оценку стоимости и сроков, по возможности.

Предпочитаемые способы оплаты: Приват24, PayPal

9 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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